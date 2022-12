El Gobierno Regional de Arequipa designó a Walther Oporto Pérez como el nuevo director del hospital Honorio Delgado Espinoza, luego que la directora encargada, Alida Huamán Castro, presentó su renuncia irrevocable, en medio de las protestas de los trabajadores reasignados, quienes desde hace varias semanas reclaman ocupar sus puestos de trabajo.

Oporto fue director de la Red de Salud Islay y de la Red Arequipa-Caylloma.

A fines de noviembre y ante la negativa de las autoridades del hospital, el Gerente Regional de Salud, Christian Nova Palomino, firmó los actos resolutivos para que procese la reasignación de médicos, enfermeras y técnicos al Honorio Delgado y dispuso que sean recibidos a partir del 1 de diciembre para que comiencen a trabajar.

REASIGNADOS MARCAN ASISTENCIA, PERO NO TRABAJAN

Desde entonces, los asistenciales han acudido al hospital, pero no han hecho nada más que marcar su asistencia y caminar por los pasillos porque la exdirectora del establecimiento, Alida Huamán, se ha resistido a firmar sus cartas de presentación para que cada uno de ellos pueda dirigirse al área que le corresponde y le asignen funciones.

El martes, los reasignados volvieron a buscar a Alida Huamán para que autorizada sus roles de servicio, pero la respuesta que obtuvieron fue enterarse de su renuncia al cargo hecha antes del mediodía. Correo trató de comunicarse telefónicamente con la directora encargada para saber cuál es el motivo del porqué no ha firmado los documentos y si su renuncia está relacionada con no cumplir lo dispuesto por el Gerente de Salud, pero no tuvimos respuesta.

CHRISTIAN NOVA ADELANTA QUE DENUNCIARÁ A ÁLIDA HUAMÁN

El Gerente de Salud, Christian Nova, dijo que tomarán medidas legales contra la exdirectora por mantener al personal sin las funciones que les corresponde. “Van a tener que asumir su responsabilidad, además de las acciones legales que emprensan los trabajadores, la Gerencia también procederá con denuncias por omisión de funciones y el perjuicio que se le está generando al hospital porque está pagando a personal que no trabaja”, dijo. Hoy se conocerá a su reemplazante.