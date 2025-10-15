El rey de España Felipe VI participa en la sesión solemne inaugural del X Congreso Internacional de la Lengua Española (X CILE) y sesión plenaria de homenaje a Mario Vargas Llosa en el Teatro Municipal de Arequipa.

El monarca español también visitará la reinaugurada Casa Museo Mario Vargas Llosa, lugar donde nació el nobel peruano y que cuenta con tecnología de punta para narrar a los visitantes pasajes de la vida y vocación literaria del escritor.

La presencia de Felipe VI reafirma el liderazgo internacional que el Perú ha forjado en el ámbito de la cultura. Además, fortalece los históricos lazos que unen a ambos países.

El X CILE de Arequipa inició ayer y continuará hasta el viernes 17 de octubre. Participan más de 270 conferenciantes y ponentes internacionales, entre académicos, escritores, lingüistas, historiadores, profesores y otros especialistas.

A ellos se suman más de doscientos periodistas del Perú, toda Hispanoamérica y España para la cobertura del evento.

El encuentro es organizado por la Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes, junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y el país anfitrión, el Perú.

