El candidato a la presidencia por Acción Popular Yonhy Lescano, acusó una guerra sucia en su contra por parte de sus adversarios políticos y por temas personales.

“Venimos con otras dificultades más, una destructiva guerra sucia, ahora ya no se debate de política de Estado, se comienza a difamar, se comienza a insultar, todos los días salen noticias que atacan al candidato de Acción Popular desde el momento en que subimos al primer lugar, no solamente atacando al candidato si no a la familia con mucha cobardía”, indicó Lescano, desde Arequipa.

El postulante también defendió al candidato que va con el número 1, Edwin Martínez. El exalcalde de Mariano Melgar fue sentenciado por un año por el delito de peligro común, al conducir en estado de ebriedad en el año 2017.

Yonhy Lescano acusa de guerra sucia a contrincantes

También tuvo una sentencia de 77 días multa por el nombramiento de un funcionario sin que cumpla el perfil.

“Los candidatos los elige la militancia, nosotros no los elegimos a dedo, pueden tener algunos inconvenientes (...) El pueblo debe decidir en el voto popular a qué representantes elige en Arequipa”, manifestó lescano.