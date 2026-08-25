Del 20 al 25 de agosto, la comunidad del pueblo de Chihuire, ubicada en el distrito de Asquipata (provincia de Fajardo, región Ayacucho), celebra su tradicional Yarqa Aspiy (limpieza de acequias) y su festividad religiosa en homenaje a San Isidro Labrador.

Danzas tradicionales

Las actividades se iniciaron con el Yarqa Aspiy en el sector de Nisperopampa, donde los pobladores, provistos de lampas, limpiaron más de tres kilómetros del canal que abastece de agua a sus campos de cultivo.

Durante esta faena comunal y ritual de origen incaico —practicada en diversos lugares de la región Ayacucho—, dos músicos tocaron el waqrapuku, un instrumento de viento en forma de corneta elaborado con cuernos de vacuno.

La limpieza de la acequia también se realizó en otros sectores de Chihuire a donde llegaron dos cuadrillas de danzantes de tijeras acompañadas por un arpista y un violinista.

Cientos de pobladores originarios de Chihuire, residentes en distintas partes del Perú, retornaron para participar en esta manifestación cultural que combina devoción, música y danzas tradicionales.

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Los mayordomos, a quienes en la zona se les denomina danzaq mayor, se encargaron de costear la presentación de los danzantes de tijeras y de alimentar a los visitantes y pobladores.

El primer danzaq mayor estuvo a cargo de Celso Garibay y su esposa Áurea Rojas, mientras que el segundo danzaq mayor recayó en Alicia Sánchez Suica y su hija Ana Rojas Sánchez.

La noche del viernes 21, se realizó el tradicional Qachu cañay (quema de pastizal) y la representación del arado tradicional andino, en la cual dos pobladores personificaron a una yunta de toros o bueyes que, unidos por un yugo de madera, arrastraban la taclla (herramienta agrícola) para abrir surcos, preparar la tierra y facilitar la siembra.

Durante la festividad, los danzantes de tijeras despliegan su arte al ritmo de melodías interpretadas en vivo por un arpista y un violinista, quienes marcan los distintos momentos y secuencias.

Igualmente, la población y los visitantes participaron con mucha fe en la misa y procesión de San Isidro Labrador; asimismo, apreciaron el espectáculo del Vaca Taky, un ritual y tradición musical ancestral del ámbito andino asociada a las fiestas ganaderas.

Esta mañana se realizó el tradicional Huacctanacuy (palabra quechua que significa “golpearse” o “azotarse mutuamente”), un desafío en el que los danzantes de tijeras, junto a los arpistas, violinistas y capataces, compitieron azotándose durante dos o tres minutos.

Durante el día se realizará la competencia entre los danzantes de tijeras Apu Sonqo, de Aucará, y Apu Wamani, de Andamarca, quienes, ataviados con coloridos y elaborados trajes, demostrarán por qué esta es una de las danzas más desafiantes del Perú, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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