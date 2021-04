Desde hace 12 años, Segundino Huamancusi Quispe escenifica el calvario de Cristo durante la Semana Santa en su natal Ayacucho, sin embargo, desde hace cinco días, el talentoso actor de 60 años vive su propio Vía Crucis: el coronavirus lo tiene postrado en cama, gobernado por una terrible tos y dolores articulares.

La pandemia ha puesto un candado a sus deseos de protagonizar este año el papel del hijo de Dios, pero su fe para superar la enfermedad continúa intacta. “Hace cuatro días me he contagiado y estoy en casa, así es la vida de un actor, me toca enfrentar esta batalla, es un verdadero Vía Crucis el que estoy pasando. Yo voy a salir de esto, (el virus) no me va a vencer”, asegura con voz quebrada.

Cada año Segundino era convocado para participar en la representación pública de Cristo. Él y todo el staff protagonizaban las estaciones que representan las escenas de la Pasión. El recorrido inicia en la Plazuela del distrito de San Juan Bautista y termina en el cerro Acuchimay, en medio de cánticos en quechua.

Su vocación por el arte empezó desde niño en el colegio. Cuando rozaba los 50 años consiguió un trabajo como vigilante en una zona agreste de la puna ayacuchana y el frío lo obligó a dejarse crecer el cabello y la barba.

“Un día, un compañero me pasa la voz. me dice que el señor de una cooperativa estaba buscando alguien que tenga cara de Cristo, ‘tú te pareces, ¿por qué no vas?’, me dijo, y me acerqué, justo estaban ensayando para la actuación, y de inmediato me puse a practicar”, recuerda.

El sexagenario ayacuchano estuvo trabajando en el servicio de limpieza pública durante dos años y medio, posteriormente postuló para el cargo de vigilante en el colegio Villa San Cristóbal, donde labora desde hace seis meses. “Lamentablemente aquí en Ayacucho ser actor es un delito grande, nunca te valoran, nadie me daba trabajo”, lamenta Segundino.

La enfermedad no solo echó mano de él sino también de su esposa. Sus hijos llegaron de urgencia desde Lima para atenderlo y en el barrio de Tenería, donde vive, los vecinos, todos devotos de San Lorenzo, organizaron una colecta para que pueda comprar sus medicamentos.

Al cierre de esta nota, Segundo nos envió un mensaje vía WhatsApp: “Sigo en tratamiento, es mi verdadero Vía Crucis, gracias a Dios por todo”.

