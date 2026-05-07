Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a un varón de 36 años de edad, presuntamente implicado en el robo de autopartes y tentativa de robo de un vehículo.

La intervención estuvo a cargo del personal de la comisaría PNP Miraflores y ocurrió en la cuadra 10 de la avenida Goyeneche, luego de que vecinos de la zona alertaran sobre el hecho delictivo. Debido a ello, los agentes llegaron al lugar.

Al arribar, la Policía encontró a un grupo de ciudadanos que había retenido al intervenido cuando intentaba darse a la fuga. Durante el registro personal, se halló en su poder un autorradio, el cual fue reconocido por uno de los agraviados como de su propiedad.

Según las denuncias presentadas, una de las víctimas reportó el robo de autopartes de su unidad vehicular, mientras que otro ciudadano denunció el intento de hurto de vehículo; ambos hechos ocurrieron en la misma zona.

Asimismo, las autoridades verificaron que el detenido registra una requisitoria vigente por el delito de hurto agravado en la ciudad de Tacna.