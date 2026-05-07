Agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron a un hombre en el sector Independencia en el distrito de Alto Selva Alegre, en Arequipa, por el presunto delito Tráfico Ilícito de Drogas.

La intervención ocurrió en inmediaciones de la Asociación Las Rocas, donde los policías detectaron a un varón con actitud sospechosa. Al advertir la presencial policial, el investigado intentó huir, pero fue interceptado de inmediato.

El detenido, identificado como el alias “Rocky”, es señalado como presunto integrante de la banda “Los Bagres del Misti”.

Durante el registro policial y las acciones complementarias, los efectivos incautaron aproximadamente 2 kilogramos con 100 g, además de dos equipos celulares.

La sustancia, al ser sometida a prueba de campo, arrojó resultado positivo para marihuana, procediéndose al comiso de la droga e incautación de los bienes.