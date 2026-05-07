El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, fue autorizado por el Gobierno para trasladarse a Costa Rica y representar al Perú en la ceremonia de transmisión del mando presidencial de ese país. La visita oficial se realizará del 7 al 8 de mayo en la ciudad de San José.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Suprema N.° 147-2026-PCM, publicada en la sección de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Durante la ausencia del canciller, el despacho de Relaciones Exteriores será asumido temporalmente por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

El Ejecutivo señaló que la participación peruana en estas actividades refleja el interés de fortalecer el diálogo político y la cooperación con las nuevas autoridades costarricenses.

También indicó que el viaje permitirá mantener encuentros bilaterales con representantes de otros países asistentes.

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