Las intensas lluvias desataron un desborde en el río Sankirhuato que devastó el distrito de Ayna en la provincia de La Mar. Calles enteras quedaron sepultadas bajo lodo y piedras mientras vehículos particulares terminaron completamente enterrados por la fuerza de la corriente.

El alcalde encargado del distrito, Yoel Rondiel, reportó daños críticos en el 80% de las viviendas ubicadas en la zona céntrica. El agua irrumpió con violencia arrasando pertenencias familiares y mercaderías de comerciantes que quedaron reducidas a escombros.

Durante una entrevista en RPP, Rondiel expresó su profunda preocupación por la magnitud del desastre que afecta a toda la población del distrito. Las pérdidas económicas alcanzan cifras millonarias en un radio que incluye hasta espacios religiosos e infraestructura municipal.

Al describir la situación en la parte baja del distrito, el alcalde detalló la afectación generalizada que sufren los habitantes desde la madrugada.

“Se ha afectado casi 80% de las viviendas en la parte central del distrito. De igual manera varias calles están afectadas”, informó.

Las personas lesionadas por el desborde se encuentran recibiendo atención médica en hospitales cercanos de la región. Rondiel aclaró que hasta el momento no existen fallecidos confirmados ni personas reportadas como desaparecidas.

El alcalde informó que equipos de rescate trabajan intensamente en toda la zona afectada por la riada. “Hay personas lesionadas que se están trasladando al hospital de San Francisco y Kimbiri. Pero hasta el momento no tenemos fallecidos confirmados. Tampoco tengo la información de las personas desaparecidas”, precisó.

Urgencia por maquinaria y presencia estatal

La falta de acceso inmediato complica las labores de remoción de escombros y asistencia a las familias damnificadas. Dos puentes fundamentales resultaron destruidos por la corriente, aislando aún más al distrito de los equipos de ayuda externa.

Rondiel solicitó con carácter de urgencia el envío de maquinaria pesada para iniciar la limpieza de las vías principales. La remoción del lodo y las piedras masivas representa la prioridad inmediata para restablecer la conectividad terrestre.

El parque municipal completo y las iglesias católicas del distrito sufrieron daños estructurales severos. Toda la infraestructura pública quedó comprometida por la magnitud de la inundación repentina.

Como máxima autoridad distrital, Rondiel hizo un llamado directo al Ejecutivo nacional para enfrentar la magnitud de la tragedia.

“Como autoridad del distrito de Ayna pido al Estado o todos los ministros que estén presentes en nuestra zona. Tenemos millonarias pérdidas en mercaderías de los comerciantes, de las casas y dos puentes afectados”, enfatizó.

El alcalde insistió en la necesidad de una respuesta estatal inmediata que trascienda la ayuda básica de emergencia. La presencia de los ministros garantizaría una atención integral ante el colapso generalizado que vive el distrito tras el fenómeno natural.