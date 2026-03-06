El Ejército del Perú desplegó helicópteros de inmediato para rescatar a familias atrapadas tras el devastador desborde del río Sankirhuato. La corriente arrasó calles completas, arrastró vehículos particulares y penetró violentamente en viviendas del centro de Ayna San Francisco, dejando a decenas de personas incomunicadas desde la madrugada.

La magnitud del desastre obligó al uso de aviación militar ante la imposibilidad de acceso terrestre. La vía desde Yecucho hacia El Brae quedó completamente cortada por los escombros y el lodo depositados por la avalancha.

#EnVivo



Rescatan a personas atrapadas tras desborde de río en el VRAEM



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/IMXjV48EzY — Canal N (@canalN_) March 6, 2026

Compañía rápida llega por aire al VRAEM

La compañía de intervención rápida para desastres de la segunda brigada de infantería encabezó las operaciones de salvamento. Los efectivos llegaron directamente al epicentro del desastre coordinando con otras instituciones de respuesta inmediata.

La Policía Nacional organiza junto a bomberos y serenazgos las labores de evacuación casa por casa. Cada minuto cuenta para sacar a las personas que permanecen rodeadas de agua y escombros en sus domicilios.

Brigadistas de la Red de Salud San Francisco y la Red Cusco VRAEM combinan esfuerzos de rescate con atención médica directa en el terreno. Estos equipos estabilizan heridos mientras extraen familias enteras de zonas inundadas.

Hospital en alerta ante nueva ola de víctimas

El Hospital de Apoyo San Francisco se mantiene en estado de máxima alerta para recibir heridos del desastre. El centro médico cuenta con capacidad reforzada ante la posibilidad de más damnificados desde las zonas afectadas.

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho garantiza disponibilidad completa de medicamentos e insumos para toda la contingencia. Personal sanitario monitorea permanentemente los establecimientos del VRAEM para prevenir brotes en medio de la crisis.

Las condiciones climáticas no dan tregua a los equipos de rescate en Ayna San Francisco. Lluvias intermitentes mantienen el cielo cerrado mientras se detecta debilitamiento progresivo en cerros cercanos a la población.

Autoridades locales piden evacuar hacia zonas altas seguras del lado cusqueño del río. El riesgo de huaicos nocturnos eleva la urgencia de reubicar a todas las familias antes de que oscurezca completamente.