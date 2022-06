El distrito de Oronccoy, en provincia de La Mar, es considerado uno de los más pobres de la región Ayacucho y el Perú. Este pueblo fue afectada por la violencia sociopolítica y recientemente cuenta con una vía de comunicación que llega hasta la capital del distrito.

Por primera vez, Oronccoy fue escenario de una sesión descentralizada del Pleno del Consejo Regional de Ayacucho, donde su alcalde, Félix Oscco Salas, informó las necesidades y demandas como el urgente mantenimiento del puente peatonal de Tastabamba, construcción del puente Santa Rosa – Mollebamba y la dotación en sesión de uso de una excavadora sobre oruga para la construcción de la trocha carrozable Ninabamba hacia Yerba Buena.

Otras demandas de sus autoridades son, en salud, recategorizar el centro de salud I-1, pues el actual no contempla la asignación de todo el personal asistencial, no tiene una ambulancia para el traslado de pacientes. En educación, las instituciones educativas carecen de infraestructura adecuada, limitada implementación de medios tecnológicos (Tablet, internet y pizarra) y no se realiza la entrega oportuna de material de trabajo tanto a docentes como alumnos. En agricultura, los productores no acceden a la capacitación y asistencia técnica por parte del sector.

CONSEJEROS ASUMEN COMPROMISOS CON EL DISTRITO A TRAVÉS DE ACUERDOS

Los consejeros asumieron un conjunto de compromisos al pliego de reclamos presentados.

Entre los acuerdos destacan: 1) Declarar al distrito de Oronccoy, de atención y trato preferente en el ámbito de la jurisdicción del Gobierno Regional de Ayacucho.

2) Encargar al Ejecutivo Regional la atención oportuna de las autoridades y sociedad civil del distrito de Oronccoy en el marco de sus competencias y funciones. 3) Disponer, a la Dirección Regional de Educación (DREA) y Unidad de Gestión Educativa (UGEL) La Mar, realizar gestiones para el logro de equipamiento de las instituciones educativas de Oronccoy de acuerdo a las necesidades y 4) Disponer, a la Dirección Regional de Salud (Diresa) gestionar la dotación de profesionales de la salud al establecimiento de Oronccoy, según su categoría.