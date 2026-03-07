El Poder Ejecutivo emitió un Decreto Supremo para enfrentar los estragos provocados por las intensas lluvias que azotan la región Ayacucho, activando medidas urgentes de respuesta y recuperación. La norma contempla participación coordinada de autoridades regionales, locales y organismos técnicos especializados para atender a las poblaciones más afectadas.

Mediante el Decreto Supremo N° 031-2026-PCM el Gobierno estableció estado de emergencia por 60 días calendario en 16 distritos distribuidos en diversas provincias ayacuchanas. La disposición permite ejecutar acciones inmediatas orientadas tanto a la rehabilitación de infraestructura dañada como a la protección directa de ciudadanos vulnerables.

Los distritos comprendidos pertenecen a las provincias de La Mar, Huanta, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán, Sucre, Huanca Sancos y Parinacochas. Entre las localidades incluidas figuran Chilcas, Luis Carranza, Samugari, Uchuraccay, Accomarca, Vilcanchos, Sancos y Pullo, entre otras.

El Instituto Nacional de Defensa Civil asumirá coordinación técnica permanente durante el período de emergencia declarado. Diversos ministerios del Ejecutivo actuarán en conjunto con el Gobierno Regional de Ayacucho para garantizar cobertura completa.

El decreto también simplifica procedimientos para recibir donaciones destinadas a los damnificados por las lluvias. Alimentos, medicinas, prendas de abrigo, carpas, maquinaria pesada, equipos médicos y servicios logísticos podrán canalizarse con mayor agilidad institucional.

Prórroga nacional en 19 regiones

El Gobierno también formalizó extensión del estado de emergencia en distritos de 19 regiones mediante el Decreto Supremo N° 032-2026-PCM. Esta prórroga de 60 días calendario entrará en vigencia a partir del 11 de marzo de 2026 ante peligro inminente por precipitaciones persistentes.

Las regiones comprendidas en la extensión son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. La medida permitirá continuar con acciones de reducción de riesgo muy alto existente en cada jurisdicción.

Gobiernos regionales y municipalidades ejecutarán las intervenciones con apoyo técnico permanente del Indeci. Sectores del Ejecutivo participarán activamente para garantizar respuesta articulada frente a los efectos sostenidos de las lluvias en todo el territorio nacional.