La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayna - San Francisco inició diligencias urgentes tras el hallazgo del cadáver de un ciudadano con evidentes signos de violencia en el distrito de Canayre, provincia de Huanta, en el ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Muerte violenta

El Fiscal Adjunto Provincial Nilo Quispe Puchuri, con el apoyo de efectivos de la Comisaría de Llochegua y de la División de Investigación Criminal de Kimbiri, así como del juez de paz, dispuso el levantamiento del cadáver, la recolección de evidencias, la toma de declaraciones testimoniales y la inspección técnico policial del lugar de los hechos. Asimismo, ordenó la búsqueda e identificación del presunto autor o autores del crimen, en el marco de una investigación por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio.

La necropsia de ley se realizará en las instalaciones de la Unidad Médico Legal I de Pichari, donde permanece el cuerpo, a fin de determinar las causas exactas del deceso.

La víctima fue identificada como Rigoberto Tacas Quispe (47), quien fue hallado sin vida en su habitación durante la madrugada del 4 de enero. Al momento del hallazgo, el cadáver presentaba múltiples lesiones en diversas partes del cuerpo, además de manchas de sangre en la cabeza y en el piso del ambiente.

Tacas Quispe era un profesional de la educación y gestor del Programa Juntos. Su cuerpo fue hallado sin vida y en estado de descomposición en el interior de la habitación que alquilaba en el distrito de Canayre, provincia de Huanta, por la región Ayacucho.

Cabe resaltar que Rigoberto Tacas Quispe era natural del CP San Martín de Tiopampa, distrito de Lucanamarca, provincia de Huanca Sancos. Fue integrante de la Asociación de Estudiantes Huancasanquinos Residentes en Huamanga y presidente de la Asociación de Residentes de Tiopampinos en Huamanga.

