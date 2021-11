Luego que el gobierno central anunció el retorno a las clases presenciales en marzo del 2022, viendo el avance significativo de las jornadas de vacunación en las 25 regiones del país. Para ello, también ya se inicio con la inmunización a los adolescentes y los maestros, estos últimos, hace varios meses atrás.

Sin embargo, el inicio de clases presenciales estaría corriendo un grave riesgo debido a que no todos los docentes habrían logrado recibir las dos dosis, así lo advirtió el titular de la Dirección Regional de Salud Ayacucho (Diresa), Elvyn Díaz Tello.

”Son un promedio de 3 mil maestros que no recibieron ninguna dosis y hay otro grupo de casi 3 mil también que, no retornaron por su segunda dosis, por lo que no están inmunizados al 100%”, advirtió.

SITUACIÓN. El área de Inmunizaciones de la Diresa, reportó que a nivel regional son 18 mil docentes, de los cuales 15 mil ya recibieron la primera dosis; sin embargo, solo 12 mil retornaron por la segunda dosis, siendo 6 mil los maestros que ponen el riesgo el inicio de clases en las 11 provincias de la región de Ayacucho.

”Estamos preocupados por los 3 mil educadores que no recibieron ni una sola dosis y no entendemos porqué. Aguardamos que, en estos meses previos al retorno a clases, cumplan con las vacunas, caso contrario no podrán dictar clases y perjudicarán a los alumnos”, señaló Rosario Aleman Muñinco.

De la misma forma, la Diresa hace un llamado a los otros 3 mil maestros que faltan completar la segunda aplicación a fin de estar aptos para el retorno a las aulas.

”Hacemos un llamado a aquellos que faltan completar su segunda dosis a acudir a los centros de vacunación a fin de estar listos para recibir a sus alumnos”, puntualizó.