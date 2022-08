El comunicador social y analista político, Omar Rosel Barrientos, aseguró los partidos y movimientos políticos no han cambiado su forma de hacer política, pues solo aparecen en procesos electorales para exigir la aprobación y respaldo de la ciudadanía.

Dijo que esa realidad repetitiva, en cada proceso electoral, debe preocuparnos porque representa uno de los problemas estructurales que no se ha resuelto, pues las organizaciones políticas aún no son instituciones orgánicas; es decir, sólo surgen en procesos electorales; por esta razón, se observa, muchas veces, a candidatos o políticos en diferentes partidos o movimientos.

“El hecho que no haya vida orgánica en las organizaciones políticas no permite que esa organización pueda tener una permanente actividad de vinculación con la realidad política, social, económica y cultural de cierta jurisdicción territorial, que implicaría formar cuadros técnicos y políticos. No contar con una vida orgánica también no permite tener una lectura más o menos clara de la realidad y de cuáles son los grandes problemas que afecta o aqueja a una jurisdicción”, afirmó.

Rosel Barrientos, también advirtió que el desconocimiento de realidades hace que los candidatos ofrezcan promesas, que buscan sorprender a la población.

“Al buscar solo aprobación y respaldo, la gran mayoría cae en propuestas populista, pues el objetivo solo es ganar votos y ser elegido; más allá de un interés personal no hay objetivos claros” subrayó.