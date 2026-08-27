Tres sujetos fueron intervenidos tras ser señalados como presuntos autores del robo de un celular ocurrido en el jirón 9 de Diciembre, en el Centro Histórico de Ayacucho.

El hecho fue reportado por la propia víctima, quien acudió al Puesto de Auxilio Rápido ubicado en el parque María Parado de Bellido para solicitar ayuda. Ante la denuncia, los serenos activaron el sistema de videovigilancia y realizaron el seguimiento de los sospechosos a través de las cámaras.

El monitoreo permitió ubicar a los tres individuos en la intersección de la avenida Mariscal Cáceres con el jirón Tres Máscaras, donde fueron intervenidos mediante un operativo de Patrullaje Integrado entre Serenazgo y la Policía Nacional.

Según la información proporcionada, la víctima reconoció a los intervenidos como las personas que habrían participado en el robo de su teléfono celular. Los tres sujetos y el agraviado fueron trasladados hasta la Divincri, donde se realizarán las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho.