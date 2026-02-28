Trabajadores de la Oficina Regional Norte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) denunciaron un presunto caso de favorecimiento en la contratación de personal en el área de prensa y difusión.

Según indicaron, la gestión de director regional, Antonio Coronado Sánchez, habría impulsado la contratación de una persona con la que mantendría vínculo familiar.

Irregular contratación

Como sustento de su denuncia, los trabajadores entregaron copias de partidas registrales y reportes de consulta de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en los que se detalla información del supuesto parentesco.

De acuerdo con la información proporcionada, en 2025 se emitió la Orden de Servicio N.° 0000475 por un monto de S/ 4.400 a favor de Elsa Janeth Albuquerque Ipanaque, bajo la modalidad de locación de servicios, por un periodo de 60 días calendario. Esta información fue corroborada en Proveedores del Estado.

Entre los documentos figura una partida de nacimiento inscrita en 1993 en Cajamarca, en la que se consigna como esposos a Antonio Coronado Sánchez y M. Ipanaque Burga. Asimismo, reportes de árbol genealógico señalarían que Elsa Albuquerque Ipanaque es hija de G. Ipanaque Burga, hermana de M. Ipanaque Burga. Según los denunciantes, esta información evidenciaría un vínculo familiar entre el director regional.

Según las fuentes consultadas, la Oficina de Administración no habría aprobado la renovación del contrato este año, tras observaciones relacionadas con el cumplimiento de funciones. No obstante, los denunciantes sostienen que existiría insistencia desde la Dirección Regional para concretar nuevamente su contratación.

Los trabajadores también señalaron que el caso ha generado malestar interno y exigen investigar un supuesto caso de nepotismo en la administración pública.

Correo solicitó los descargos del director regional del INPE Norte respecto a estas acusaciones. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.