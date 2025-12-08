El presidente José Jerí adelantó que la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), iniciará operaciones en enero del 2026. La afirmación fue realizada este lunes durante una entrevista en el programa “Siempre a las 8”, conducida por la periodista Milagros Leiva en la plataforma de El Comercio.

“La primera medida concreta va a ser con la creación de la Superintendencia que reemplace al INPE... en enero de todas maneras”, exclamó el jefe de Estado.

En ese contexto, justificó la urgencia de la iniciativa señalando que las autoridades penitenciarias forman parte del problema de inseguridad que enfrenta el país.

“Hay autoridades penitenciarias que lamentablemente son parte del problema. Como ya hemos detectado ello, podemos comenzar a actuar. Y dentro de las facultades está desaparecer el INPE”, enfatizó.

Penales, origen de extorsiones y sicariato

El titular del Ejecutivo, fue enfático al señalar que los centros penitenciarios son el origen de las extorsiones y el sicariato que afecta al país.

“En 10 años tuvimos el origen de las extorsiones y del sicariato y no se ha querido actuar. El origen siempre han sido los penales. ¿Por qué nadie lo ha tomado en consideración?”, cuestionó frente a cámaras.

En esa línea, defendió al jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, quien afronta un proceso sancionador por cuestionamientos previos a su gestión.

“Se ha alineado con toda la política del gobierno sobre el control y operativos en los penales. Lo que yo le he exigido, lo ha cumplido”, afirmó el presidente.

Búsqueda de prófugos y principio de autoridad

Al ser consultado sobre el prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre quien mantiene una orden de captura vigente, Jerí señaló que ha dado lineamientos a la Policía Nacional para “apresurar procesos”.

“Lo cierto es que se ha dispuesto que aquellas personas que tengan deuda con la justicia, sean capturados”, enfatizó.

El presidente también se refirió a las zonas del país que considera complicadas de gobernar y señaló que su gestión prioriza que se cumpla la ley y el órden a nivel nacional.

“Tenemos zonas de nuestro país muy complicadas. Una que aún no logramos liberar al 100%, Pataz, el VRAEM. No podemos estar tanto tiempo sin acciones concretas”, sostuvo.

Reinfo, elecciones 2026 y futuro político

Por otro lado, el jefe de estado se refirió a la decisión del Congreso de ampliar por un año la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y expresó su conformidad.

“Como gobierno estamos contentos con las medidas. Gran parte, si no es el 100% de las posturas del Ejecutivo fueron aceptadas. Muestra voluntad de entendimiento”, señaló.