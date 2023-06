Los vecinos del sector 7 de la segunda etapa de la urbanización Casuarinas, en Nuevo Chimbote, realizaron una protesta debido a irregularidades en la millonaria obra de pistas y veredas que se ejecuta en su zona.

Los moradores informaron que la empresa contratada por el Gobierno Regional de Áncash (GRA) les ha informado que no construirá veredas en varias cuadras debido a que estos trabajos no están contemplados en el expediente técnico.

Veredas se encuentran seriamente dañadas pero no serán cambiadas, según denunciaron los pobladores.

Los vecinos expresaron su indignación debido a que las veredas que existen en su zona tienen 35 años de antigüedad y se encuentran deterioradas.

“Cuando pusieron el cartel decía pistas y veredas para toda Casuarinas; sin embargo, nos llama la atención que hay lados que han hecho trabajos y otros no. Tenemos veredas que se encuentran rotas pero no las van a cambiar porque no están consideradas”, expresó el dirigente del sector Guillermo Chunga Sánchez.

Pobladores esperaron por varios años la ejecución de esta obra, pero ahora se encuentran decepcionados.

Los pobladores indicaron que la obra inició en diciembre del año pasado, cuando ya se encontraba de salida la gestión de Henry Borja Cruzado.

“Nos genera suspicacias que no se haya considerado la construcción de veredas en toda la urbanización, por lo que pedimos que la Fiscalía y la Contraloría investiguen”, agregó.

Es importante señalar que, la Contraloría supervisó en mayo último esta obra, valorizada en 16 millones de soles, y advirtió que los trabajos se ejecutan sin cumplir lo señalado en el expediente técnico, por lo que pidió al gobernador Koki Noriega Brito que se adopten las acciones que correspondan.