“Quieren politizar la justicia, dicen que por tu votación tienes cercanía al gobierno”, expresó el congresista ancashino Darwin Espinoza Vargas respecto a la investigación que realiza el Ministerio Público contra un grupo de legisladores de Acción Popular, a quienes se les conoce como “Los Niños”.

Según la tesis fiscal, estos parlamentarios formarían parte de la organización criminal que presuntamente lidera el presidente Pedro Castillo y que habría direccionado licitaciones en el MTC.





SE PRONUNCIA

Espinoza realizó ayer una conferencia de prensa tras lo ocurrido la semana pasada. Como se recuerda, la Fiscalía -como parte de su pesquisa- allanó su vivienda en Nuevo Chimbote y su oficina en Lima. Lo mismo se hizo con los otros investigados.

Espinoza dijo que desde el inicio ha colaborado con las autoridades para el esclarecimiento de las investigaciones; no obstante, señaló que no se ha logrado reunir pruebas que lo comprometan con algún delito.

“Karelim López (empresaria investigada) nos sindica hace 8 meses, pero hasta ahora sigue siendo aspirante a colaboradora eficaz. No ha contribuido en absoluto con alguna prueba o comprobación de la información de que ella ha dado (...) Me he allanado a las investigaciones desde el primer momento, pero todavía siguen persistiendo que hay algo ilícito y no hay manera de comprobarlo”, sostuvo.