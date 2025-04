Una tensa situación se vivió la mañana del martes en la intersección de las calles Urubamba y Ayacucho, donde comerciantes panaderos se encadenaron frente a sus puestos de trabajo para evitar ser desalojados por orden judicial. El operativo, que estuvo a cargo de un contingente de la Policía Nacional, terminó en un enfrentamiento.

Enfrentamiento legal

La diligencia, programada para las 9:00 a.m., movilizó a una gran cantidad de efectivos policiales hasta el lugar. Sin embargo, la resistencia no se hizo esperar. Familiares, vecinos y conocidos de Julia, una panadera que asegura haber heredado el local de su madre tras más de 40 años de ocupación, se apostaron en la entrada. Julia indicó que paga arbitrios municipales y que hace cinco años apareció una nueva propietaria que inició el proceso legal de desalojo.

Pese al diálogo entre la afectada y la jueza, se ordenó continuar con la diligencia. Fue entonces que se desató un enfrentamiento. En medio de la trifulca, varias mujeres colapsaron sobre la vereda. Esta escena provocó que se suspendiera el procedimiento, levantándose un acta con la presencia de ambas partes.

La presunta propietaria del predio se hizo presente y declaró ante los medios que anteriormente intentó llegar a una conciliación con los ocupantes, ofreciéndoles alquilar la parte baja del inmueble mientras ella ocuparía los aires. Sin embargo, dicho acuerdo no prosperó. Por su parte, los comerciantes alegan que la dirección del predio no coincide plenamente con la ubicación de sus negocios y sostienen que el fallo judicial no consideró las pruebas presentadas en su defensa.

Los desalojados también denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional durante la intervención. Aseguran que personas ajenas al proceso, presuntamente de mal vivir, fueron vistas forzando candados con herramientas, lo que generó más tensión entre los manifestantes. A modo de protesta, los comerciantes colocaron en la fachada de sus negocios copias de documentos que, según indican, no fueron tomados en cuenta por el Poder Judicial.

Vecinos del sector respaldaron la versión de los comerciantes, afirmando que llevan décadas establecidos en el lugar y que su actividad comercial ha sido constante, principalmente en la venta de pan. Ahora, los afectados esperan la respuesta de la apelación que han presentado con la esperanza de revertir el desalojo y mantener su fuente de trabajo.

