Huánuco: más de 8 mil beneficiarios en Amarilis gracias a campañas de apoyo social

Las recientes diligencias fiscales realizadas en el entorno de la Compañía Minera Raura S.A. han puesto nuevamente en debate la situación ambiental de las lagunas ubicadas en su zona de influencia.

En este contexto, la empresa informó que las lagunas Tinquicocha, Caballococha, Santa Ana y Gayco se encuentran en buen estado de conservación y desarrollando su ciclo natural con normalidad, según los monitoreos permanentes y los análisis de laboratorio efectuados tanto por la propia compañía como por autoridades competentes y entidades especializadas.

Las diligencias fiscales, efectuadas los días 12, 13 y 14 de noviembre, responden a una denuncia presentada en 2023 por la comunidad campesina de San Miguel de Cauri, en la provincia de Lauricocha, por una presunta contaminación ambiental.

RAURA DICE COLABORAR

Raura reiteró que se encuentra colaborando plenamente con el Ministerio Público, brindando todas las facilidades para esclarecer los hechos, en concordancia con su política de legalidad y transparencia.

La empresa recordó que es una operación formal que cumple con los estándares ambientales más exigentes del país, respaldada por certificaciones que avalan su sistema de gestión ambiental. Además, mantiene una política de puertas abiertas a la fiscalización y a la vigilancia ciudadana, con énfasis en el uso eficiente, tratamiento y monitoreo del agua.

PIDE RESPONSABILIDAD PERIODÍSTICA

Frente a algunas publicaciones difundidas recientemente en medios regionales, la compañía señaló que, si bien es legítimo informar sobre denuncias, resulta necesario hacerlo con responsabilidad y evitar generar alarma basada en especulaciones. En ese sentido, hizo un llamado a la calma y a esperar los resultados oficiales de las diligencias, recordando que estas acciones forman parte natural del proceso de supervisión ambiental en el país.

Finalmente, Raura reafirmó su compromiso con la protección de los ecosistemas altoandinos y con un modelo de minería sostenible que conviva de manera armónica con el entorno natural y social de la región.