Como parte de los operativos orientados al control y reducción de pérdidas de agua potable, Sedalib intervino la residencial Porto Verde, ubicada en la urbanización El Cortijo, Trujillo, donde se detectaron más de 40 conexiones no autorizadas de agua potable y alcantarillado.

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Durante las diligencias participaron la Gerencia Comercial, el área de Control de Pérdidas y la Subgerencia de Asesoría Legal, realizándose las verificaciones técnicas correspondientes en la vía pública.

Producto de la intervención se identificaron 35 unidades de uso conectadas de manera irregular al sistema de agua potable, entre ellas 22 viviendas y un edificio multifamiliar que accedían al servicio sin autorización ni facturación regular.

Según informó personal técnico de Sedalib, las conexiones fueron clausuradas desde las cajas de registro, detectándose además un empalme clandestino desde la primera etapa de la residencial, la cual sí cuenta con servicio formal, hacia una segunda etapa que no posee autorización para acceder al servicio.

Sedalib precisó que dentro de la residencial también existen usuarios formales con suministro autorizado, diferenciándose de las conexiones detectadas durante el operativo.

Asimismo, la empresa informó que viene evaluando alternativas para que las familias involucradas puedan regularizar su situación y acceder formalmente al servicio. En ese sentido, los usuarios deberán asumir el pago correspondiente al recupero por el uso no autorizado del agua potable y alcantarillado.

Respecto al sistema de desagüe, Sedalib continúa evaluando las condiciones técnicas de la infraestructura instalada, debido a que parte de las conexiones atravesarían propiedad privada.

Para el desarrollo del operativo se contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, debido a inconvenientes registrados para el ingreso del personal técnico. La empresa recordó que las verificaciones se realizan en la vía pública y deben contar con las facilidades necesarias para garantizar las acciones de control.