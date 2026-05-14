Con muestras de pesar y reconocimiento a su trayectoria política y aporte al distrito, vecinos, familiares y autoridades participaron en el último adiós al exalcalde de Pueblo Nuevo, Ismael Fidencio Anicama Torres, quien falleció a los 81 años de edad.

Ex autoridad edil

El sepelio se realizó ayer en medio de homenajes y expresiones de respeto hacia quien fuera una de las autoridades más recordadas del distrito. Durante la ceremonia, autoridades locales destacaron su trayectoria pública y el trabajo desarrollado durante los distintos periodos en los que asumió la alcaldía distrital.

La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo expresó públicamente sus condolencias a la familia del exburgomaestre y resaltó su legado como exautoridad y distinguido vecino de la jurisdicción.

El alcalde distrital, Hebert Gonzales Arcos, junto a funcionarios y trabajadores municipales, participó de las muestras de homenaje y dispuso además el izamiento de la bandera a media asta como señal de duelo institucional por el fallecimiento de la exautoridad edil.

Ismael Fidencio Anicama Torres ejerció la alcaldía de Pueblo Nuevo en tres periodos distintos: entre 1981 y 1983, posteriormente de 1990 a 1993 y finalmente desde 1999 hasta el año 2002. Durante esos años participó en la gestión y desarrollo de diversas obras y acciones municipales en beneficio del distrito.

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