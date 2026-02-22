El alcalde del distrito de Los Aquijes, Edward Amoroto, falleció este domingo tras permanecer 21 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Ica, luego de sufrir un atentado a balazos.

El burgomaestre recibió dos impactos de bala: uno en el tórax y otro en el abdomen, cuando supervisaba obras en la zona conocida como El Huarangal, el pasado 31 de enero.

Tres semanas en estado crítico

Tras el ataque, Amoroto fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia debido a la gravedad de las heridas. Incluso, los médicos tuvieron que retirarle un riñón.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, su evolución no fue favorable y finalmente se confirmó su deceso.

El atentado

El ataque ocurrió cuando la autoridad edil se encontraba en labores de supervisión en El Huarangal. Según los primeros reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y uno de ellos disparó contra el alcalde.

Peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes en la escena. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú indicó que la investigación se mantiene en reserva.

Mensaje de su hijo

A través de redes sociales, su hijo Stephano Amoroto publicó una fotografía junto a su padre y aseguró que el crimen no quedará impune.

“Tarde o temprano caerán los responsables. Tu legado no termina, tu legado recién empieza papá”, escribió.