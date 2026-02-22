El Seguro Social de Salud puso en marcha la Alerta Amarilla en la totalidad de sus centros asistenciales a escala nacional para hacer frente a los efectos de las precipitaciones intensas, desbordamientos y activación de quebradas. La medida forma parte del Plan de Lluvias 2025–2027 y tiene como propósito resguardar la salud y la vida de los asegurados y la ciudadanía en general.

El presidente ejecutivo de la institución, Segundo Acho Mego, subrayó el compromiso de la entidad con la atención ininterrumpida durante la emergencia climática.

“Nuestra prioridad absoluta es la protección de la vida y la salud de nuestros asegurados y de la población en general. Con la activación de esta Alerta Amarilla estamos movilizando todos nuestros recursos logísticos y humanos para que ningún evento natural interrumpa la atención, especialmente en las zonas de mayor riesgo”, declaró.

Servicios críticos garantizados

La disposición asegura la operatividad continua de las áreas más sensibles de los establecimientos sanitarios, entre ellas las Unidades de Cuidados Intensivos, emergencias, quirófanos, centros obstétricos y bancos de sangre. Los sistemas de comunicación y transporte sanitario permanecerán activos las 24 horas del día para responder con rapidez ante cualquier contingencia.

Asimismo, se establecerán roles de turno y se desplegarán brigadas de intervención en los puntos de mayor exposición al riesgo. De manera paralela, se ejecutarán trabajos preventivos en infraestructura y equipos, asegurando el abastecimiento de suministros esenciales como agua, combustible y medicamentos.

Coordinación con el sistema de emergencias nacional

La Oficina de Defensa Nacional de la institución activará protocolos de respuesta en coordinación directa con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Este enlace interinstitucional permitirá una respuesta más ágil y articulada frente a los escenarios de riesgo derivados de las condiciones climáticas adversas.

La entidad precisó que la alerta busca “asegurar la continuidad operativa de los servicios críticos, el mantenimiento de infraestructura y la disponibilidad de brigadas de respuesta” en todo el territorio nacional. La medida estará vigente mientras persistan las condiciones de riesgo asociadas a la temporada de lluvias.