El alcalde de Ollantaytambo, Paul Pallma, denunció este martes la ausencia de medidas de contingencia y prevención tras la colisión de dos trenes en el kilómetro 98, sector Pampacahua, en la vía hacia Machu Picchu, accidente que dejó un fallecido y más de 30 heridos. En ese contexto, remarcó que la falta de respuesta quedó en evidencia por la demora en la atención a los afectados.

“Ollantaytambo está en el kilómetro 68, Machu Picchu está en el kilómetro 111. Son 43 kilómetros. 180 dólares (cuesta un boleto) para un tren. ¿Cuánto cuesta un tren de la vía en Lima? 2 soles, 1.50 la misma distancia y tienen plan de contingencia, pero aquí las empresas han demostrado que no tenían ningún plan de contingencia”, manifestó a RPP.

Pallma indicó que 19 de los heridos presentan un estado crítico y fueron derivados a hospitales del Cusco para recibir atención especializada. Asimismo, criticó que las empresas propietarias de los trenes se negaran a proporcionar información respecto a los motivos del accidente.

“Han mantenido demasiado hermetismo las empresas. Aún no hay un comunicado oficial que explique exactamente lo que ha pasado”, agregó.

El burgomaestre sostuvo que la evacuación tampoco se realizó de manera adecuada, ya que los pasajeros permanecieron más de media hora a la espera de ser trasladados a una zona segura.

“Es bastante lamentable la descoordinación que ha habido con esta empresa Fetransa que es la concesionaria de la vía férrea”, sostuvo Pallma.

Gobernador del Cusco denuncia a clínicas privadas de lucrar con accidente en Machu Picchu

El martes 30 de diciembre, un choque frontal entre trenes de las empresas Inca Rail y PeruRail dejó un fallecido y más de 30 heridos, entre peruanos y extranjeros.

Dicho accidente ocurrió alrededor de la 1:20 p. m. en el kilómetro 98 de la ruta Machu Picchu – Ollantaytambo, en la zona de Pampaccahua, un tramo de acceso exclusivo para trenes.

La Policía señaló que la víctima mortal fue Roberto Cárdenas, maquinista de una de las unidades involucradas en el accidente. La empresa Ferrocarril Trasandino, concesionaria de la vía férrea del suroriente peruano, indicó que los trenes pertenecían a PeruRail e Inca Rail.

Desde el lugar del accidente, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, denunció que la atención médica tras el choque estuvo marcada por descoordinación y una aparente priorización de intereses comerciales de algunas clínicas privadas. Señaló que recibió reportes del sector Salud que indican que los heridos habrían sido trasladados según conveniencias empresariales, sin seguir protocolos unificados.

Salcedo advirtió que las clínicas serán responsables si alguno de los pacientes sufre complicaciones posteriores. “Lo ocurrido hoy no puede volver a repetirse”, manifestó a Canal N, criticando que, en medio del dolor, se haya antepuesto el lucro sobre la vida.

El gobernador indicó que ha informado lo sucedido a la Defensoría del Pueblo y anunció que exigirá explicaciones a los ministerios competentes, especialmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Asimismo, criticó que las empresas privadas hayan sido notificadas antes que las autoridades regionales.