Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informaron que, al cierre de 2025, Perú recibió 4 157 469 de visitantes internacionales, cifra que representó un crecimiento de 4,1 % en comparación con 2024 y una recuperación del 78,8 % respecto a los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, es importante resaltar que, el ingreso de turistas al país de algunos mercados ya recuperó los niveles prepandemia: Brasil (+9,5 %), Bolivia (+2,6 %), R.P. China (+7,3 %), Costa Rica (+15,3 %), Polonia (+42,6 %), República Dominicana (+55,5 %), entre otros.

Este desempeño confirma un avance sostenido en el sector turismo y el fortalecimiento del posicionamiento del país en el escenario internacional, sin embargo faltaría aún afinar muchos detalles para lograr el avance a la par de nuestros vecinos sudamericanos y de otros países líderes en turismo.

Cabe mencionar que en Perú, del total de visitantes internacionales, 3 416 464 millones correspondieron a turistas y 741 005 a excursionistas, siendo los turistas el 82,2 % del flujo total, lo que evidencia una recuperación sólida del turismo receptivo. En términos interanuales, la llegada de turistas internacionales creció 4,9 %, con un flujo adicional cercano a 160 mil turistas frente a 2024 y una recuperación del 78,1 % frente a la cifra del año 2019.

“El crecimiento del turismo internacional confirma que el Perú avanza con paso firme en su proceso de recuperación. Desde el Gobierno del presidente de la República, José Jerí, mantenemos un compromiso claro con el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo económico, empleo y generación de oportunidades para los peruanos”, señaló la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

MERCADOS EMISORES Y TURISMO EMISIVO

Según el Reporte Mensual de Turismo de Mincetur, en cuanto a los mercados emisores, Sudamérica concentró el 58,8 % del total de visitantes internacionales, seguida por Norteamérica (19,7 %) y Europa (14,4 %), bloques que en conjunto explicaron más del 92 % del total de llegadas al país. Chile se mantuvo como el principal mercado emisor, con 1 281 858 visitantes, seguido por Estados Unidos (628 720), Ecuador (347 373), Bolivia (227 660), Brasil (222 186) y Colombia (193 468).

El ingreso de visitantes internacionales se concentró principalmente por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que canalizó el 56 % del total, seguido por los principales puestos de control fronterizo del sur y norte del país, lo que evidencia el rol estratégico de la conectividad aérea y terrestre en la recuperación del sector.

De otro lado, el turismo emisivo también mostró un desempeño positivo. Entre enero y diciembre de 2025, 4 112 096 visitantes peruanos residentes (3 395 361 turistas peruanos y 716 735 excursionistas residentes) viajaron al exterior, registrando un crecimiento de 7,5 % frente a 2024 y un nivel 13,2 % superior al registrado en 2019, confirmando la reactivación plena de los viajes internacionales.

DATO: