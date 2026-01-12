Un convenio tripartito entre el Gobierno Regional del Cusco, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa Carretera Andina del Sur fue firmado con el objetivo de modernizar los accesos vehiculares a la ciudad del Cusco, mediante la construcción de nuevas autopistas.

El acuerdo permitirá dar inicio a los estudios de preinversión de dos proyectos viales que beneficiarán a más de 2.4 millones de personas en la región Cusco, mejorando la seguridad, reduciendo tiempos de viaje y fortaleciendo la conectividad regional.

Autopistas estratégicas para el sur del país

Uno de los proyectos priorizados es la autopista San Jerónimo – Urcos, una vía de 35 kilómetros de longitud que contará con cuatro carriles. Esta infraestructura permitirá optimizar el tránsito hacia el sur del país, disminuyendo la congestión vehicular y el índice de accidentes.

Asimismo, el convenio contempla el desarrollo de la autopista Izcuchaca – Cusco, que reforzará el acceso occidental a la Ciudad Imperial y se integrará a la futura vía de evitamiento, facilitando la circulación de vehículos de carga y transporte interprovincial.

Nuevo rol del Gore Cusco en concesiones

El acuerdo marca un hito en la gestión regional, ya que por primera vez el Gobierno Regional del Cusco participa de manera activa en un modelo de concesión, un esquema que históricamente era liderado exclusivamente por el Ejecutivo nacional.

Desde el MTC, el ministro Aldo Prieto destacó que los proyectos respondan a las necesidades reales de los usuarios y no solo a criterios técnicos.

“Lo que Cusco va a tener es esa solución que tanto demandaba al tránsito. Queremos una ciudad que abra los brazos al mundo con el calor de su gente, pero siendo atendida primero por sus autoridades”, señaló.

Prieto añadió que estas obras permitirán que Cusco recupere su sitial no solo como destino turístico, sino también como una ciudad con mejor transitabilidad y calidad de vida para sus ciudadanos.

Datos clave