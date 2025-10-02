Recientemente en Cusco se realizó una charla especializada sobre formalización minera y seguridad minera, dirigida a los mineros artesanales y pequeños productores de la comunidad campesina de Puyca, en el distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi.

La jornada estuvo dirigida por la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de Cusco y tuvo como finalidad brindar información técnica y normativa que permita a los productores avanzar en su proceso de formalización, reforzando además los conocimientos en materia de seguridad.

Durante la capacitación, se hizo hincapié en la gestión de riesgos, la prevención de accidentes, el uso adecuado de equipos de protección personal y la aplicación de protocolos que garanticen un ejercicio responsable y seguro de la actividad minera.

Merciano Basilio, gerente de Energía, Minas e Hidrocarburos, destacó la importancia de estas acciones como parte de la política regional de promoción de la minería formal, responsable y con estándares de seguridad adecuados. “Nuestro compromiso es acompañar a los pequeños productores y mineros artesanales en este proceso, fortaleciendo sus capacidades y asegurando que la actividad se desarrolle de manera sostenible y segura”, señaló.