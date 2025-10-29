Efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría de Marcapata (Cusco), intervinieron y detuvieron a un sujeto por el presunto delito contra la libertad sexual – violación; hecho registrado en el distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi.

El intervenido fue identificado como Ronal Monroy, quien estaría inmerso en el presunto delito de violación sexual en agravio de una adulta mayor de 80 años. Según las investigaciones preliminares, el hecho habría ocurrido en el interior del domicilio de la víctima, donde el sujeto habría aprovechado la condición de vulnerabilidad de la agraviada para perpetrar el presunto acto delictivo.

La acción policial se produjo luego de ser alertados sobre el hecho, y se produjo de inmediato la intervención y detención del presunto autor, quien fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias de ley.

El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien dispuso continuar con las investigaciones pertinentes para determinar las circunstancias y responsabilidades del caso.