El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra, confirmó que, tras el choque de trenes en la vía férrea a Machu Picchu, de momento cuatro personas se hallan detenidas, las mismas que son investigados por el lamentable hecho.

“Un maquinista, dos ayudantes y un brequero, se hallan detenidos en Cusco y Ollantaytambo, ellos ya pasaron su dosaje etílico y se esperan los resultados, las investigaciones siguen en pie”, refirió.

Mencionó que tras el siniestro, el personal encargado del traslado de los dos autovagones de la empresa Perurail e Incarail, fue intervenido para las acciones correspondientes del caso, no descartando la detención o investigación de más involucrados.

Se restableció el servicio del tren

Luego del lamentable accidente ocurrido la tarde del último martes, cuando dos trenes colisionaron frontalmente a la altura del kilómetro 94 de la vía férrea Cusco–Ollantaytambo–Machu Picchu, se informó que el servicio ferroviario ya fue restablecido en la zona.

En un comunicado, PeruRail informó que desde la 01:40 horas y durante toda la madrugada se realizó la evacuación de pasajeros desde la estación de Machu Picchu hasta Ollantaytambo, logrando transportar a 2 mil personas. De ese total, 700 correspondían al tren local y 1 300 a trenes turísticos.

Las operaciones de los trenes turísticos desde Ollantaytambo hacia Machu Picchu ya se reanudaron, aunque con retrasos aproximados de una hora debido a las labores de evacuación. Se estima que el servicio se regularizará progresivamente durante el día.

“Los turistas que lleguen a Machu Picchu con retraso debido a esta emergencia podrán ingresar a la ciudadela aunque su hora de ingreso haya pasado, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura”, informó PeruRail, que además agradeció el respaldo de autoridades, trabajadores y visitantes.

Detalles del accidente ferroviario

El accidente ocurrió el último martes a las 13:20 horas, cuando dos trenes colisionaron frontalmente en la vía férrea hacia Machu Picchu, dejando al menos un fallecido y 78 heridos.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 94+200 del tendido férreo Cusco–Ollantaytambo–Machu Picchu, donde el autovagón 602 de PeruRail, que se dirigía a Ollantaytambo, y el autovagón 65 de Inca Rail, que iba hacia Machu Picchu, chocaron violentamente por causas que aún son materia de investigación.

Tras el accidente se activaron los protocolos de emergencia; sin embargo, el arribo de ayuda demoró varias horas debido a la inexistencia de acceso por carretera o trocha en la zona del siniestro.

Ante esta situación, fue necesaria la movilización de otros dos trenes de PeruRail desde Ollantaytambo hasta el lugar del accidente. En estos trenes-ambulancia, más de 78 pasajeros fueron evacuados de emergencia hasta Piscacucho, kilómetro 82 de la vía férrea, punto donde existe conexión con la carretera y permitió el ingreso de ambulancias.