En un trabajo coordinado, el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Canchis (Cusco), obtuvo una sentencia de catorce años de pena privativa de la libertad, contra R.C.I. (50), por el delito de tocamientos indebidos, en agravio de una menor de cuatro años de edad.

Tomado conocimiento de los hechos de violencia sexual en fecha 30 de enero del 2023, el Despacho Fiscal en coordinación con personal policial de Sicuani, realizó las diligencias a fin de solicitar la medida de coerción pertinente, obteniendo la comparecencia con restricciones.

La fiscal acreditó las circunstancias de cómo el imputado, en su calidad de docente, tocó indebidamente a una alumna de su academia, por lo que, la menor agraviada, incómoda y ante el cuestionamiento de su madre, le contó lo sucedido, verificándose una lesión en la parte íntima de la menor agraviada.

Según el Ministerio Público, ante las pruebas obtenidas durante la investigación, en fecha 30 de setiembre de 2025, el Juzgado Penal Colegiado de Cusco, declaró la responsabilidad penal y civil del imputado, dictando 14 años de pena privativa de la libertad con carácter de efectiva, la inhabilitación definitiva para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica y afines, así como al pago de S/ 5 000 por concepto de reparación civil.