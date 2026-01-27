Con el fin de detectar y prevenir lesiones en la piel, que por efecto de la radiación ultravioletas pueden volverse malignos y así afectar la salud de la población; este lunes 2 de febrero se llevará adelante la campaña médica gratuita de educación, prevención y detección de cáncer de piel; así dio a conocer el médico Alberto Caro, director ejecutivo del Hospital Regional del Cusco.

“Sólo en el Hospital Regional del Cusco, en el año 2025 se detectaron y trataron 66 casos de cáncer de piel tipo no melanoma, que muestra el crecimiento vertiginoso, año tras año; y cada semana se hace intervención quirúrgica de una caso de este tipo de cáncer de piel”, precisó Yaquelin Condori, médico especialista en dermatología de dicho nosocomio.

El hospital de Cusco atiende a diario un promedio de sesenta pacientes, de los cuales solo uno presenta síntomas de cáncer de piel, detalló.

De otro lado, si bien es cierto, que el cáncer melanoma es el más agresivo, este tiene menor incidencia. La población debe tener cuidado con la aparición repentina de un lunar o bultos que aparecen en la piel; si cambian de forma, tamaño o color, es necesario acudir al médico especialista, quien evaluará criterios de asimetría, bordes, color, diámetro y evolución.

“El Hospital Regional del Cusco, se suma a la 32ava. Campaña Nacional de Educación, Prevención y Detección Temprana de Cáncer de Piel y Melanoma denominada ‘Día del Lunar’ a realizarse desde las 09:00 hasta las 13:00 horas, en el Servicio de Dermatología del Hospital Regional del Cusco. En ese que médicos dermatólogos evaluarán gratuitamente lunares, manchas y lesiones de la piel sospechosas de cáncer, también se dará charlas sobre la prevención del cáncer de piel, y diversas actividades que incluyen sorpresas y diversión”, citaron desde el hospital cusqueño.