El Santurantikuy es una de las ferias artesanales más importantes de Perú, celebrada cada año en la ciudad de Cusco. Su nombre, quechua en origen, significa ‘venta de santos’, y es una tradición que data del Siglo XVI. Este evento se llevaC a cabo en fechas cercanas al 24 de diciembre en la Plaza Mayor de Cusco y reúne a artesanos de toda la región, quienes exhiben y venden sus obras de arte religioso y decorativo. En 2025, el Santurantikuy promete ser una celebración aún más vibrante y rica en cultura.

Artesanos exhiben figuras religiosas y artesanías tradicionales en el Santurantikuy, la feria navideña más emblemática de Cusco que se celebra cada 24 de diciembre en la Plaza Mayor desde el Siglo XVI.

El Santurantikuy comenzó como una feria en la que se comercializaban figuras religiosas, especialmente para la creación de nacimientos navideños. Con el tiempo, se ha convertido en un evento que no solo incluye arte sacro, sino también una amplia variedad de artesanías que reflejan la rica cultura andina. Este mercado navideño es una oportunidad para que los artesanos locales muestren su talento y preserven técnicas tradicionales que han pasado de generación en generación.

En 2025, se espera que el Santurantikuy continúe ampliando su alcance, con la participación de más de 1 000 artesanos de diferentes regiones del Perú. Estos artistas traerán una variedad de productos, desde tallas en madera y cerámicas hasta textiles y joyería. La feria no solo es un escaparate de arte, sino también un motor económico vital para muchos artesanos.

El Santurantikuy 2025 se centra en la fusión de innovaciones con tradiciones. Habrá talleres interactivos donde los visitantes podrán aprender técnicas artesanales y crear sus propias piezas. Además, se implementarán medidas para hacer el evento más sostenible, promoviendo el uso de materiales ecológicos y prácticas responsables.

El evento cuenta con presentaciones de música y danza tradicionales, ofreciendo una inmersión total en la cultura cusqueña. Además, habrá áreas dedicadas a la gastronomía peruana, donde los visitantes podrán degustar platos típicos y bebidas locales.

Para quienes planean asistir al Santurantikuy 2025, se recomienda llegar temprano para disfrutar plenamente de la feria y evitar las multitudes. Es aconsejable llevar efectivo, ya que muchos artesanos no aceptan tarjetas de crédito, y estar preparado para el clima cambiante de Cusco, llevando ropa adecuada para la temporada.

El Santurantikuy es más que una feria; es un encuentro cultural que celebra la riqueza y diversidad de las tradiciones peruanas. La edición 2025 promete ser una experiencia inolvidable para todos aquellos que deseen sumergirse en el arte, la música, y la cultura del Cusco. Es una oportunidad para conectar con el pasado y apoyar el futuro de la artesanía peruana.