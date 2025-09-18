La Contraloría emitió una alerta al Hospital Regional de Cusco por graves deficiencias en el servicio de emergencia. El Informe de Visita de Control n.° 011-2025-OCI/5522-SVC, que analizó el periodo del 14 al 29 de agosto de 2025, detalla una serie de irregularidades que ponen en riesgo la atención de los pacientes.

El documento revela que médicos de especialidades como traumatología y medicina, que laboran en el área de emergencia, no estarían cumpliendo con sus guardias hospitalarias nocturnas y turnos programados, pese a registrar su asistencia. Esta situación no solo genera el riesgo de pagos por labores no ejecutadas, sino que afecta directamente la calidad y oportunidad del servicio a la población.

Además, el informe señala otras irregularidades, como la programación de turnos sin la debida aprobación, la presencia de profesionales de la salud sin contrato vigente y equipos médicos inoperativos, destacando el caso de una resonancia magnética. También se advierten riesgos en la exposición a radiación de los trabajadores y deficiencias en el software utilizado para la gestión de medicamentos, lo que compromete la eficiencia del servicio.

