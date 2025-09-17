La situación actual en Cusco ha provocado una crisis en el sector turístico. Como consecuencia del bloqueo de las vías ferroviarias en Qoriwayrachina, numerosos turistas permanecen varados en Machupicchu Pueblo.

No obstante, la Defensoría del Pueblo informó que se ha logrado una tregua de 18 horas con los manifestantes, que estará vigente desde las 2:00 p.m. de hoy, martes, hasta mañana, miércoles, a las 8:00 a.m.

El general Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, indicó que se prevé la salida de un tren humanitario desde Machupicchu Pueblo a las 9:00 p.m. de hoy, con el fin de trasladar a los turistas varados hacia Ollantaytambo. Su llegada al distrito cusqueño está estimada entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m.

“Estamos esperando que la empresa privada, que son los que llevan los trenes, den la disposición para proceder a hacer que los turistas que se encuentran varados, además también de personas que han entrado por Santa Teresa caminando a Machupicchu, puedan abordar este tren. De modo tal que, más o menos, entre las 22:30 y 23:00 horas ya estén en Ollantaytambo”, declaró el general a RPP.

Además, el alto mando de la PNP señaló que se espera trasladar a aproximadamente 200 turistas en este tren humanitario. Asimismo, precisó que la unidad contará con resguardo policial para asegurar un traslado seguro hacia Ollantaytambo.

“Nosotros tenemos la convicción y el acompañamiento de la Policía en todo momento para efectos de que este tren, que salga de Machupicchu hacia Ollantaytambo, llegue sin ninguna novedad. Ello basado en la tregua que logró el defensor del Pueblo, el doctor Luque. Estamos contando con que se respete esa situación”, indicó.

“[…] Se ha previsto la suficiente cantidad de efectivos de la Policía Nacional estén delante de ellos utilizando un monorriel, en el cual van a estar haciendo una especie de liebre para tener la certeza de que la vía está libre y los trenes pueden circular sin ningún problema hacia esta ciudad”, agregó.