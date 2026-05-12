A través de un reciente informe, la Contraloría General alertó que el contratista a cargo de ejecutar las obras del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (AICC) ha proyectado la ampliación no justificada de la fecha de culminación del proyecto de diciembre de 2026 a diciembre de 2028, lo que podría ocasionar el incremento de su costo total y generar un nivel elevado de incertidumbre respecto a su finalización.

En el Informe de Hito de Control N° 5815-2026-CG/MPROY-SCC, se señala que el consorcio contratista presentó en febrero último un cronograma bimensual con modificaciones en la duración de diversas actividades relacionadas al edificio del Terminal de Pasajeros (paquete 6) y cerco perimétrico (paquete 2) que forman parte de las obras principales del proyecto, extendiendo la fecha de finalización de los trabajos de construcción para el 13 de diciembre de 2028, lo que representa un desfase de 712 días con respecto a la fecha de culminación establecida en el contrato.

La acción del consorcio contraviene las disposiciones contractuales que establecen que un cronograma bimensual debe cumplir con los mismos requisitos del cronograma inicial y que, si en algún momento el avance real de los trabajos es demasiado lento para culminarlos dentro del plazo establecido, el ingeniero (supervisor) podrá ordenar al contratista la presentación de un programa revisado y un informe justificativo que describa los métodos propuestos para agilizar el avance y completar las obras en el plazo de término previsto.

Asimismo, en una visita de inspección al proyecto, la comisión de control constató un retraso injustificado de 27 % en el Terminal de Pasajeros y en el cerco perimétrico a marzo último, evidenciándose un ritmo de ejecución insuficiente para cumplir con el plazo contractual vigente.

Aunado a ello, el contratista decidió unilateralmente suspender la ejecución de trabajos en el mencionado terminal manteniendo solo las obras de estructura metálica del techo, así como la paralización de labores en el cerco perimétrico; ambas actividades críticas del proyecto. Cabe señalar que, de acuerdo con el informe de control, toda suspensión de trabajos sin instrucción previa y expresa del ingeniero (supervisor) carecería de sustento contractual.

El contrato de Estado a Estado con la República de Corea para la ejecución del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero ha sido modificado mediante siete adendas, las cuales incrementaron el monto del contrato. La inversión actualizada asciende a S/ 3 067 602 848.

Otro hecho relevante advertido por la comisión de control es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no dispone de los recursos financieros necesarios para cubrir los gastos programados para este año a fin de ejecutar las actividades del proyecto, lo que pone en riesgo la continuidad de la ejecución física de la obra.

El déficit presupuestal asciende a S/ 65 358 641, considerando que la entidad programó realizar gastos por S/ 477 422 367, pero tiene un presupuesto asignado de S/ 412 063 726, lo que afectaría la contraprestación oportuna de los compromisos asumidos y la disponibilidad financiera para aquellos compromisos previstos a suscribirse en el presente año fiscal.

Además, alertó el retraso por parte del contratista en los pagos a los proveedores de las comunidades del área de influencia directa (AID) que asciende a US$ 895 562, lo que podría generar conflictos sociales y afectar la ejecución de las obras principales. Las comunidades campesinas indígenas afectadas son Ayllopongo, Racchi Ayllu y Yanacona ubicadas en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba.