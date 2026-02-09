La venta y compra de chips telefónicos en la vía pública constituye un delito penal y puede acarrear penas de prisión. Así lo advirtieron la Fiscalía de Prevención del Delito y el Osiptel en la ciudad del Cusco, tras detectar reiteradas infracciones durante operativos de fiscalización.

De acuerdo con información proporcionada por Osiptel, en los distritos de Cusco y Santiago se ha verificado el incumplimiento de la Ley N.° 31839, que prohíbe expresamente la contratación de servicios públicos móviles en la vía pública o en espacios no autorizados.

Exhortan a no promover la venta ambulatoria

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la ciudadanía, a las municipalidades y a las empresas operadoras de telecomunicaciones a no permitir ni promover el ofrecimiento, la promoción o la comercialización ambulatoria de líneas móviles.

Estas prácticas configuran el delito de comercialización ilegal de servicios públicos móviles, tipificado en el artículo 272-B del Código Penal, y representan un serio riesgo para la seguridad ciudadana.

Riesgos para quienes compran chips en la calle

Desde la Fiscalía advirtieron que la adquisición de chips de procedencia informal expone a los usuarios a estafas, extorsión, delitos informáticos y suplantación de identidad, además de facilitar el uso indebido de líneas telefónicas para actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que quienes compran SIM cards en la vía pública son los más vulnerables, ya que muchas de estas líneas se activan sin autorización o utilizando datos falsos.

Herramienta para verificar líneas registradas

Osiptel recordó que los usuarios pueden utilizar la plataforma digital “Checa tus líneas”, una herramienta que permite verificar cuántas líneas móviles están registradas a nombre de una persona y reportar aquellas que figuren sin consentimiento del titular.

Esta opción busca reducir el uso fraudulento de líneas telefónicas y fortalecer la protección de los datos personales.

Penas por venta y activación ilegal de SIM cards

Finalmente, las autoridades detallaron las penas establecidas en la Ley N.° 32451, que modifica la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal:

📱 Venta ambulatoria de líneas móviles: hasta 4 años de prisión y multa.

hasta y multa. 🔓 Venta o posesión de una SIM card activada ilegalmente: hasta 9 años de prisión .

hasta . ⚙️ Activación de una línea sin consentimiento del titular: hasta 8 años de prisión.

La Fiscalía reiteró el llamado a no adquirir chips en la calle y a denunciar estas prácticas, como parte de la lucha contra la criminalidad y el uso indebido de servicios de telecomunicaciones.