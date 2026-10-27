Las intensas precipitaciones pluviales y el desborde del río Kimbiri provocaron daños en viviendas, bloquearon vías de comunicación y afectaron medios de vida agrícolas de numerosas familias del distrito ubicado en La Convención - Cusco.

Ante esta situación de emergencia, se activaron acciones de respuesta para atender a la población y restablecer el tránsito en los sectores afectados.

El reporte preliminar de Gestión del Riesgo de Desastres de Kimbiri da cuenta de daños en viviendas de Santa Virginia, Pomorine y Kimbiri Alto, además de afectaciones en otros sectores de la cuenca del río. Las cifras iniciales consignan entre 45 viviendas damnificadas y afectadas en Kimbiri Alto y entre 20 en Pomorine. La evaluación de daños continúa en el lugar para determinar el impacto real de la emergencia.

Del mismo modo, personal policial y bomberos rescataron a personas que quedaron atrapadas en medio del río Kimbiri y a otras que permanecían en el puente Dipas, ubicado en el sector de Sibayllohuato. De acuerdo con la información oficial, no se reportaron daños a la vida ni a la salud de la población.

Como parte de las acciones inmediatas, se dispuso el despliegue de maquinaria pesada, incluida una retroexcavadora, para liberar las vías de comunicación afectadas. Asimismo, se dispuso la entrega de bienes de ayuda humanitaria concerniente a techo, abrigo y herramientas desde el almacén adelantado de la instancia regional ubicado en el distrito de Kimbiri.

Además, los equipos técnicos mantienen la evaluación de daños y necesidades para orientar la atención de las familias damnificadas y afectadas. Asimismo, se ha dispuesto el envío de bienes de ayuda humanitaria complementaria.

“A la fecha, se tiene coordinación permanente entre la entidad regional, las autoridades locales, entidades de primera respuesta como la los Bomberos, la Policía y otras entidades competentes para conocer los resultados de la evaluación y contribuir, dentro de sus atribuciones, a la atención de las necesidades que se determinen”, citó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.