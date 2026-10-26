El aroma del lechón cusqueño recién preparado, las tradicionales tanta wawas, los panes caballo y los tamales volverán a reunir a miles de familias cusqueñas en la plaza Túpac Amaru del distrito de Wanchaq, en Cusco.

Con ese espíritu de tradición y encuentro familiar se realizó el lanzamiento oficial de la Feria de Todos los Santos 2026, que se desarrollará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, con la participación de 138 emprendedores locales y una proyección de ventas superior a los 400 mil soles.

Durante la presentación, el alcalde de Wanchaq, William Peña, destacó la importancia de conservar estas celebraciones que forman parte de la identidad cultural del Cusco. Asimismo, resaltó que durante su gestión se ha dado especial valor a las ferias tradicionales, reconociendo su aporte a la conservación de las costumbres, la gastronomía y, principalmente, a la economía de cientos de familias que encuentran en estas actividades una oportunidad para generar ingresos.

Esta tradición se transmite de generación en generación y convierte a la Feria de Todos los Santos en uno de los encuentros gastronómicos más esperados por la población cusqueña. En cuanto a las expectativas económicas, durante el año 2025 la feria registró ventas por S/ 338 600, mientras que para este año se proyecta un crecimiento del 20 %, con ingresos estimados en S/ 406 320.

En esta edición participarán 55 emprendedores dedicados a la elaboración y venta de tanta wawas y panes caballo, 55 comerciantes especializados en el tradicional lechón, 20 expendedores de tamales y 8 emprendedores que ofrecerán postres y otros productos, con una variada oferta gastronómica para las familias y visitantes.

“La celebración de Todos los Santos conserva una importante tradición familiar en Cusco. Durante estas fechas, la preparación de tanta wawas, panes caballo, lechón y tamales reúne a generaciones de familias que mantienen las recetas y costumbres heredadas de sus padres y abuelos. En Wanchaq, esta festividad también constituye una oportunidad de trabajo e ingresos para los emprendedores dedicados a la gastronomía tradicional”, citó el referido burgomaestre.