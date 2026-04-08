La madrugada del último miércoles, un efectivo policial perdió la vida en las instalaciones de la Comisaría de Cusco, de donde habría intentado huir, en medio de un confuso incidente entre él, un efectivo más y dos féminas.

La información fue confirmada por el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, quien mencionó que el hecho se registró pasadas las 04:00 horas en la citada dependencia policial, hasta donde el sub oficial PNP Jeirciño Chirinos (30), llegó a sentar una denuncia en compañía de otro agente del orden y dos mujeres.

“El sub oficial había concurrido a la discoteca ‘Jimsa’ de la calle San Andrés y se produjo una riña con dos féminas. Todos fueron conducidos a la comisaría y una vez ahí se realizan las diligencias correspondientes y este efectivo sube al quinto piso del edificio desde donde pretendió saltar a otro inmueble y resbaló cayéndose hacia el patio de la comisaría, fue auxiliado pero los médicos solo certificaron su deceso”, citó el jefe policial cusqueño.

También mencionó que el efectivo trabajaba en la Unidad de Emergencia, y que al momento de su deceso no se hallaba de turno, había salido de sus labores a la media noche.

“Suponemos que el policía pensó que estaba involucrado en algún problema y habrá querido ponerse a salvo de esta responsabilidad, posiblemente estaba bajo los efectos del alcohol, él cumplió su servicio de inteligencia hasta la media noche”, acotó.

MUJERES INTERVENIDAS HUYERON

El mando policial también confirmó que las dos féminas que fueron conducidas a la dependencia policial junto al efectivo fallecido y su colega, escaparon del sitio y se hallan como no habidas hasta el momento.

“Estaba en compañía de dos féminas en la discoteca y se habría producido una riña, el policía habría sido agredido y por ello fueron conducidos a la comisaría con dos féminas que aprovecharon la coyuntura del momento y abandonaron las instalaciones, el otro agente está en el lugar como testigo”.

Hasta el lugar de los hechos llegó el titular de la Segunda Fiscalía Provincial de Cusco, Ibaldy Cruz, quien señaló que se llevan a cabo los procedimientos investigatorios de ley para establecer fehacientemente qué fue lo que ocurrió en la comisaría del Centro Histórico de Cusco.