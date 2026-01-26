La región Cusco se halla en la denominada temporada de lluvias, cuando precipitaciones pluviales acompañadas de tormentas son usuales, sobre todo en las zonas más altas de la región.

Esta vez, estos fenómenos climatológicos cobraron la vida de tres personas, que fallecieron presuntamente a consecuencia de una descarga eléctrica (rayo), mientras se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal.

El hecho ocurrió en la vía Espinar – Huayhuahuasi, distrito de Coporaque, provincia de Espinar el último domingo aproximadamente a las 18:00 horas.

Tras la alerta, personal de la Comisaría de Espinar se constituyó al lugar de los hechos, constatando el deceso de las personas identificadas como Nidilda Pauccara (50), Lino Chara (53) y la menor A.V.H.C. (6).

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien dispuso que los cuerpos sean trasladados e internados en la Morgue Central de Espinar, a fin de continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.