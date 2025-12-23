Emprendedores y autoridades cusqueños participaron de manera protagónica en la feria multisectorial ‘Más Cerca del Perú - Cusco, iniciativa que acerca el Estado a la ciudadanía y pone en valor la identidad cultural, productiva y ambiental de la región en la Plaza Mayor de Lima.

El evento fue inaugurado con la participación del presidente de la República, José Jerí, junto a autoridades nacionales y regionales, en un esfuerzo articulado que reafirma el compromiso con la descentralización, la inclusión social y el desarrollo territorial con identidad.

En la presente edición, el Gobierno Regional Cusco impulsa visibilizar el talento de sus emprendedores, productores y artesanas con el fin de fortalecer oportunidades económicas para las familias cusqueñas.

El público visitante puede conocer, degustar y adquirir productos sostenibles, artesanías y servicios vinculados a 35 emprendimientos cusqueños, que reflejan la diversidad cultural, productiva y natural de la región. Esta participación evidencia el trabajo para promover cadenas de valor inclusivas, comercio justo y generación de ingresos dignos desde los territorios.

En articulación con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura, Cusco respalda la promoción de eco y bionegocios, como alternativas de desarrollo que protegen la biodiversidad y, al mismo tiempo, fortalecen la economía local. Café, cacao, fibras naturales y algodón orgánico son parte de una oferta que demuestra que la conservación ambiental puede ir de la mano con oportunidades reales para las comunidades andinas.

La feria también integra una programación cultural con danzas tradicionales, música en vivo y expresiones artísticas que reafirman la identidad cusqueña y el valor de los saberes ancestrales. En este espacio, se reconoce el rol fundamental de artesanas, productores y asociaciones locales que preservan la cultura viva y contribuyen al desarrollo sostenible de la región.

Durante el acto protocolar, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, destacó que la participación de la región imperial en esta feria responde a una visión de desarrollo que pone en el centro a las personas, promueve el turismo sostenible, fortalece la participación de las comunidades locales y reafirma el orgullo por la identidad regional.