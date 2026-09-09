En Cusco se celebra la fiesta de la Virgen Natividad de Almudena, por la cual miles de devotos salen a las calles en procesiones y comparsas durante el mes de setiembre.

Es así que las calles de Cusco y del distrito de Santiago se llenan de música y color, sin embargo algunos excesos por la ingesta de licor son duramente criticados.

Recientemente, un vídeo que muestra a tres danzantes de la danza Qhapaq Qolla, dándole de beber a una llama de una botella de cerveza ha causado indignación por presunto abuso y crueldad animal.

En el clip se ve a dos danzantes tomar por el cuello al animal, cuando un tercero vacía líquido que sería cerveza en el hocico de la llama, posteriormente esta se retuerce y hace gestos de incomodidad.

La grabación ha sido compartida por miles de internautas, quienes llaman el accionar de las autoridades y defensores de animales, mencionando que no se puede confundir fe o devoción con actos de atropello.

DATO:

- En Perú, los actos de crueldad y abandono de animales domésticos y silvestres se sancionan con penas de hasta ocho años de cárcel según las modificaciones al Código Penal Peruano aprobadas por el Pleno del Congreso.