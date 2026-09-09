A través de las redes sociales un vídeo se ha vuelto viral en las últimas horas. En él se ve a un hombre bañarse en una pileta ubicada en pleno Centro Histórico de Cusco, hecho que viene generando diversas posiciones.

Las imágenes fueron captadas en la plaza Regocijo, ubicada a escasos metros de la Plaza Mayor de Cusco, donde un hombre adulto se para al borde de la pileta ornamental del sitio para luego lanzarse repetidas veces al espejo de agua.

El intenso frío que hace en Cusco de noche y la mirada de reprobación de los transeúntes que miraban atónitos la acción, no pararon al hombre, quien se da un chapuzón con la ropa puesta para luego salir de la pileta.

Pese a que esta pileta se ubica exactamente frente a las instalaciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, al momento del hecho no se hallaba ningún sereno o policía en la zona, y el hombre en mención no habría sido detenido.

El vídeo ha causado comentarios de reclamo e indigna­ción para la mayoría de internautas, quienes reclaman el accionar del individuo en una zona considerada patrimonial y casco histórico de la Capital Arqueológica de América.