Las fuertes lluvias en Cusco originan desprendimientos de toda clase. Recientemente en la carretera Panamericana Sur, la caída de rocas alcanzó un bus interprovincial, hiriendo y finalmente matando a un pasajero.

El accidente de tránsito por desprendimiento de roca se registró a la altura de la comunidad de Colca, distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi, donde el bus de la empresa de transporte ‘Los Rápidos’, de placa de rodaje CFS-606, que se desplazaba en la ruta Sicuani – Cusco, sufrió un impacto de rocas en la parte lateral.

Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas, quienes fueron auxiliadas al Centro de Salud de Quiquijana, siendo posteriormente evacuadas al Centro de Salud de Urcos debido a la gravedad de sus lesiones.

Maryori Valderrama (19) y Marcelino Jara (30) fueron las personas afectadas, sin embargo esta última presentaba un cuadro más grave de traumatismo encéfalo craneano grave, perdiendo la vida pese a las atenciones médicas.

Hasta el citado centro de salud llegaron peritos de la Policía y representantes del Ministerio Público a fin de realizar las indagaciones de orden.