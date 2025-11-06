La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Canchis (Cusco), logró acreditar la responsabilidad penal y civil del acusado W.Q.C. (42), por la comisión del delito de violación sexual de una menor que al momento de los hechos contaba con 13 años de edad además, se ordenó el pago de 12 mil soles por reparación civil.

El 14 de diciembre de 2021 aproximadamente a las 20:00 horas, en el distrito de Tinta, la adolescente se dirigía a su domicilio luego de haber entrenado voleibol, siendo interceptada por tres sujetos, uno de ellos W.Q.C., quien la ultrajó sexualmente, mientras los otros dos la sujetaban de las manos y pies, para después ellos también ultrajarla, hecho que se realizó al interior de un canchón ubicado en la calle Miraflores del distrito de Tinta, provincia de Canchis, departamento de Cusco.

Después de cinco meses, en mayo de 2022, la mamá de la menor, tomó conocimiento de los hechos, al verificarse el estado de gestación de 21 semanas, de su menor hija, por ello se denunció ante la comisaría del sector, que comunicó a la representante del Ministerio Público, para llevar adelante la investigación y posterior proceso penal, hasta conseguir que se dicte la sentencia condenatoria de cadena perpetua y el pago de la reparación civil a favor de la parte agraviada.

“Con esta sentencia, el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia sexual y de género, promoviendo una justicia célere, con observancia de la debida diligencia, enfoques de género y derechos humanos”, citaron desde el Ministerio Público.