Percy y Marisol se conocieron en Plena Plaza Mayor del Cusco. Pese a que ambos provienen de comunidades colindantes, fue el antiguo Huacaypata cusqueño, donde ambos se enamoraron y descubrieron que compartían un ímpetu sin igual por la tradición, usanza e identidad inca.

Recientemente, luego de cuatro años de romance, decidieron sellar su historia con un matrimonio, pero no cualquier matrimonio. Con mucho tiempo de antelación Percy Quille, cuyo apellido proviene del quechua antiguo y significa cernícalo, preparó una verdadera ceremonia inca, cuyos protagonistas eran los novios, ataviados a la antigua usanza cusqueña.

Finalmente el día llegó y ambos arribaron a las instalaciones de la Municipalidad Provincial del Cusco vestidos como el inca y la coya, las miradas curiosas, felicitaciones y hasta aplausos no se hicieron esperar, es poco común ver a una pareja contraer nupcias como en el incanato, los novios arrancaban sonrisas por donde pasaban y se sentían únicos, incomparables, incas.

El inca y la coya se casan en Cusco: una historia de amor y resistencia

“Siento un orgullo tan grande, una alegría enorme y una dicha incomparable, mostrarle al Cusco y al mundo que nuestras costumbres no han muerto y no morirán jamás me impulsó a realizar esta ceremonia, me siento contento porque mi apellido es inca y llevo sangre imperial en mis venas y hoy lo demuestro más que con palabras, con hechos”, citó un emocionado Percy.

Por su lado Marisol Cáceres Puma, chef de profesión, asegura que su boda es un sueño hecho realidad, que después de tanto planeamiento y apoyo por parte de su esposo y conocidos, ahora cumplen un objetivo más en sus vidas, y que ese recuerdo los acompañará para siempre.

Boda Inca en Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

NO TODOS ESTUVIERON DE ACUERDO.

Casarse es una decisión difícil, y más aún en estos tiempos, pero casarse de incas, a la antigua costumbre, ataviados con trajes tan primorosos como costosos, fue una noticia que no cayó muy bien desde un principio.

Percy cuenta que sus familiares se mostraron incrédulos y hasta un poco renuentes a aceptar la determinación de la pareja, ya que los arreglos, preparativos, y sobre todo costos, iban a aumentar de manera drástica el presupuesto, pero esto no le importó a la pareja, que tenía una meta fijada en la cabeza.

“Mis familiares en principio no quisieron apoyarnos porque nadie lo hace (casarse de incas), pero yo les dije que por mis venas corre sangre noble, de nuestra antigua raza y finalmente comprendieron. Yo sé que mucha gente lo toma a bien, y otra lo toma a mal, pero nosotros estamos para demostrar orgullo y dignidad, debemos resistir, por nuestro pasado y nuestro futuro”, añadió el docente de Ciencias Sociales.

Boda Inca en Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

NO BASTA PARECER, TAMBIÉN HAY QUE SER.

La pareja maneja un quechua realmente exquisito, lo que los puristas llaman un quechua castizo, pero no siempre fue así. Las ganas de ambos por perfeccionar este idioma los hizo estudiar en la Real Academia de la Lengua Quechua, de donde se recibieron con honores y ahora cultivan un quechua cusqueño prístinamente hablado y escrito.

Una conmovedora muestra del dominio del quechua y del inmenso amor que Percy siente por Marisol, se dio al culminar la boda, cuando el novio le recitó un poema épico en quechua a su novia, titulado: ’Sumaq Qoyllur’, que arrancó lágrimas, además de aplausos, al ser declamado.





Cusi Qoyllor sumaqmi kanki

Kunan qanwan sawakuspaymi noqa,

Intipas sonqoyman k’anchamunman hinaraq kan.





Cusi Qoylloy

Makiykita rikuspaymi

Sonqoyraq khatatatan

Kallpayraq pisiyarqon .





Qanmi kanki noqapaq

Chaska ñawi,

Qanmi kanki kapuli ñawi

Sumaqllana noqapi.

Chaymi noqa munakuyki.





Al terminar el día los novios se retiraron rumbo a las comunidades de Ccorimarca y Yuncaypata en Cusco, donde prosiguió una ceremonia más íntima y de corte ancestral. Cabe mencionar que en esta boda los invitados fueron en un número muy reducido, respetando siempre el distanciamiento y el uso de elementos de bioseguridad.

Boda Inca en Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

DATO:

- Los ahora esposos buscan transmitir su conocimiento y experiencias en cuanto a tradición y legado andino a través de su canal de YouTube llamado ’Cuentos Andinos Quille’, donde abordan diversos temas de la cosmovisión andina e inca.