Cerca al medio día del último 12 de abril, se logró la instalación total de las mesas de sufragio en la región Cusco, esto luego de haberse presentado dificultades en todas las provincias.

Wilson Chirinos, jefe de la Odpe Cusco confirmó la instalación total a Correo, mencionando que hasta el momento no se han registrado mayores inconvenientes.

El funcionario refirió que uno de los problemas que tuvieron que enfrentar fue la falta de miembros de mesa, o aquellos que llegaron tarde a cumplir con su labor. Esto tuvo que ser solucionado tomando votantes de la fila y acondicionándolos en el puesto.

Cabe mencionar que Cusco se ubica en el octavo lugar nacional en cuanto al número de votantes, con un total de un millón 333 mil electores, de los cuales un 52 % son personas se sexo femenino.

La primera mesa se instaló con éxito a las 06:14 horas en el colegio Inca Garcilaso de La Vega.